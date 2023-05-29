الأمطار تجدد احتجازات "مشلحة وطناطن" شرق صبيا.. سنوات من المطالبات تنتظر قرارًا

تجددت احتجازات قريتي مشلحة وطناطن، شرق محافظة صبيا بمنطقة جازان، تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة عصر اليوم .

واحتجزت سيول وساع وأبو حتارة وعدد من السيول الصغيرة، قرية طناطن، وقطعتها كليًا عن الطريق العام، في معاناة متكررة تتسببت في عزلة القرية التي يقطنها المئات، على الرغم من مرور سنوات طويلة على بدء مناشداتهم بوضع جسر على طريق القرية يقيهم الاحتجازات .

وعلى الرغم من المعاناة والضحايا التي شهدتها قرية مشلحة إلا أن القرية ما تزال تعاني بسبب انقطاعها كليًا عن الطريق العام بسبب سيول أبوحتارة، حتى في ظل المطالبات المتكررة من الأهالي لبلدية محافظة صبيا .

وكانت منطقة جازان شهدت أمطارًا خلفت سيولاً كبيرة قطعت بعض الطرقات الزراعية والطرق العامة كطريق العيدابي صبيا وطريق هروب العيدابي وطريق المشاف هروب .