وزارة المالية تطلق النسخة الرابعة من برنامج تأهيل المتميزين

واشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متخصصًا في المسار القانوني، أو المسار المالي، أو مسار الاستراتيجية، أو مسار الموارد البشرية، وأن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، مع التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة، كما ‏اشترطت في المتقدم للبرنامج ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وألا‎ ‎يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4، وأن يكون حاصلًا على معدل 5 في اختبار الآيلتس أو 67 في اختبار الستيب أو 466 في ‏اختبار التوفل، إضافة إلى معادلته للشهادات الخارجية، واجتيازه لاختبارات القياس والمقابلات الشخصية، ‏وكذلك الفحص الطبي.‏