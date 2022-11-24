متحدث أمانة مكة: العاصمة المقدسة تضم شبكة ضخمة لتصريف الأمطار والسيول

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن استعدادات الأمانة لاستقبال مياه الأمطار والسيول، تجري على شقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بشبكات التصريف الموجودة في مكة المكرمة، والتي تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلومترات، ويبلغ طولها قرابة 540كم تحت الأرض، تتنوع بين شبكات صندوقية وعبارات مربعة وقنوات تصريف وغيرها.