فريق طبي بمستشفى جازان العام ينقذ طفلة تناولت مادة كيميائية سامة

وفي التفاصيل ذكرت إدارة المستشفى بأن الطفلة أُحضرت للمستشفى وكانت تعاني من ضيق بالتنفس ونزول بدرجة الوعي وضيق حدقة العينين مبينة بأن الفريق الطبي على الفور قام بالتعرف على المادة المتناولة والتي اتضح بأنها مادة الفسفور العضوي عالية السمية، وقام باستخدام مادة الأتروبين المضادة لسم الفسفور العضوي وإنقاذ حياة الطفلة.