"إحكام" تدعو إلى سرعة استكمال طلبات تملك العقارات قبل الإغلاق

وقامت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، خلال مرحلة فحص وتدقيق الطلبات برصد عددٍ من الملاحظات على الطلبات المرفوعة منصة "إحكام"، ومنها: طلبات تقدّم بها أصحابها وقاموا بحفظها دون استكمال الإجراءات المطلوبة، وطلبات لم تُستكمل سداد المقابل المالي، أو عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي، وأوضحت الأمانة العامة وجود طلبات تمّت إعادتها إلى صاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.