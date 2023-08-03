قائد النصر "رونالدو": الزمالك فريق منظم.. وفريقنا سيتحسن مع مرور الوقت

وتابع "رونالدو" في تصريحات للناقل الحصري للبطولة شركة الرياضة السعودية SSC، أن فريقه استطاع تحقيق تعادل مهم للتأهل إلى ربع النهائي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة.