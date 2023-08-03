قائد النصر "رونالدو": الزمالك فريق منظم.. وفريقنا سيتحسن مع مرور الوقت

قال قائد الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، إن فريقه سيتحسن مع مرور الوقت وتوالي المباريات.
وقاد رونالدو، ناديه النصر للتعادل 1-1 مع الزمالك، اليوم الخميس، ليصعد بفريقه للدور ربع نهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
وتابع "رونالدو" في تصريحات للناقل الحصري للبطولة شركة الرياضة السعودية SSC، أن فريقه استطاع تحقيق تعادل مهم للتأهل إلى ربع النهائي، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة.
وزاد: "النصر سيتطور مع مرور الوقت، ولعبنا ضد فريق قوي ومنظم ويؤدي بحماس كبير".
ويواجه النصر السعودي، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، الأحد المقبل.