"كفاءة" تُطلق برنامج "إدارة الطاقة" لتعزيز ثقافة الإنتاج والاستهلاك في مختلف القطاعات

ويتكون برنامج إدارة الطاقة من عنصرين رئيسين، الأول: بناء القدرات والوعي العام، وذلك للتعريف بنظام إدارة الطاقة ورفع مستوى الوعي بكفاءة الطاقة من خلال عمل حملات توعوية وتطوير محتوى تدريبي، والآخر: تنفيذ نظام إدارة الطاقة عبر عدة خيارات للاستفادة الفعالة من فوائد أنظمة إدارة الطاقة وتشمل هذه الخيارات: الحصول على شهادة ISO 50001، إكمال متطلبات برنامج SEEC50001 Ready، تطبيق نظام إدارة داخلي لدى المنشأة.