أمير القصيم يمنح جائزة صناعة المحتوى الرقمي لـ"التواصل الاستراتيجي" بالدفاع

توّج الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي، بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الثالثة.
وسلَّم أمير منطقة القصيم، الجائزة إلى مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان.
جاء تكريم وزارة الدفاع بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، نظير المحتوى النوعي والإبداعي لحسابها في منصة «إكس» وطرحه الشامل في إبراز وتعزيز الغاية الأسمى للوزارة وأفرع القوات المسلحة في حفظ سيادة وأمن الوطن ووحدته، ودعم ازدهاره الاقتصادي، وحماية مقدساته ومكتسباته.
يشار إلى أن إمارة منطقة القصيم تنظم سنويًا جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادراتها في جانب الأمن الفكري، حيث تم تكريم الفائزين من الجهات الحكومية والأفراد بالنسخة الثالثة من الجائزة في الحفل الذي أقيم اليوم في مقر إمارة منطقة القصيم.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم محتوى فكري وأخلاقي جيد، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وبث روح الإيجابية، بما يخدم الوطن والمواطن.