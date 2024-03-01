أمير القصيم يمنح جائزة صناعة المحتوى الرقمي لـ"التواصل الاستراتيجي" بالدفاع

يشار إلى أن إمارة منطقة القصيم تنظم سنويًا جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي ضمن مبادراتها في جانب الأمن الفكري، حيث تم تكريم الفائزين من الجهات الحكومية والأفراد بالنسخة الثالثة من الجائزة في الحفل الذي أقيم اليوم في مقر إمارة منطقة القصيم.