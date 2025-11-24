صقارون يكشفون أسرار تسجيل أقل زمن في كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر

كما لفت إلى أن الصقور تُدرّب مسبقًا على مختلف الظروف الجوية، بما في ذلك الرياح المواجهة أو الخلفية، وأن وزن الصقر يساهم في تحديد مدى استفادته من الهواء، فالصقر الثقيل يبدع في مواجهة الهواء الناطح، بينما يخدم الهواء الدابر الصقور الأخف وزنًا، وعلى رأسها "الجير" الذي يعد أصغر الصقور المشاركة.