صقارون يكشفون أسرار تسجيل أقل زمن في كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالخبر

تحتضن مدينة الخبر منافسات كأس نادي الصقور السعودي 2025، التي ينظّمها النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتمتد منافساتها حتى 30 نوفمبر الجاري قرب شاطئ نصف القمر، ويُبرز الحدث هذا العام حضور الصقارة الميدانية في أدق تفاصيل المنافسة، إذ يعتمد تدريب الصقور لخوض الأشواط على عدة عوامل أبرزها تأسيس الصقر على أسلوب الملواح وتحقيق الانطلاقة المثالية التي تمكّنه من تسجيل أقل زمن.
وبيّن الخبير في الصقارة يوسف الناصر الطريقة المثلى للفوز بالزمن الأقل، موضحًا أن نجاح الصقر يبدأ بتأسيس طويل يعتاد خلاله أسلوب الملواح، ويتقن قراءة المسار منذ اللحظة الأولى لفك البرقع، إذ يرى الأرض والداعي بوضوح، لكنه لا يتحرك إلا عند لمحه لحركة جناح الملواح التي تمثّل فريسته، وإن كانت تبعد عنه أكثر من 400 متر.
وأوضح الناصر أن طريقة تحريك الملواح تلعب دورًا في أداء الطير، مشيرًا إلى أن بعض الصقور تمتلك ذكاءً في مجاراة الهواء والتقاط التيار الأنسب، وأن الداعي يتحكم في اتجاه الصقر وفق هبّات الرياح، فيسحب يمينًا أو يسارًا لضمان بقاء الصقر على المسار المثالي الذي يحقق التوقيت الأفضل.
كما لفت إلى أن الصقور تُدرّب مسبقًا على مختلف الظروف الجوية، بما في ذلك الرياح المواجهة أو الخلفية، وأن وزن الصقر يساهم في تحديد مدى استفادته من الهواء، فالصقر الثقيل يبدع في مواجهة الهواء الناطح، بينما يخدم الهواء الدابر الصقور الأخف وزنًا، وعلى رأسها "الجير" الذي يعد أصغر الصقور المشاركة.
وتشهد البطولة حضورًا لافتًا من الزوار والصقّارين والمهتمين بالموروث، فيما تتواصل الفعاليات المصاحبة في مركز الظهران إكسبو خلال الفترة المسائية.
يذكر أن كأس نادي الصقور السعودي 2025 تضم 48 شوطًا لمسابقة الملواح، بإجمالي جوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، إضافة إلى فعاليات مصاحبة تعزز حضور هذا الموروث الوطني العريق.