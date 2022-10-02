غدا بالرياض.. "موان" يُطلق اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

تأتي اللائحة التنفيذية بهدف بيان الأطر التنفيذية للنظام ووضع معايير وضوابط لأنشطة إدارة النفايات وتنظيمها وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع، متضمنة التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل، والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.