شاشات ذكية لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر إقامتهم بمكة المكرمة

وتُزود الشاشات يوميا بمحتوى واسع وشامل من معلومات وتفاصيل الحج و المرافق والخدمات وأوقات زيارة المعالم المكية، كما تُمكن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها، حتى ينعموا بإقامة هانئة إيمانية.