بعد ختام مشاركتها في معرض سيتي سكيب… "جال" تعيد تعريف قطاع المتاحف بمعرض مصغر عنوانه "المسكن.. حيث تُشيّد الثقافة"

واختتم المتحف المصغر جولته بلوحة فنية لافتة حملت تطور تصاميم الأبواب في المملكة منذ ما قبل 1950 وحتى اليوم، وقدّمت “جال” هذا العنصر التراثي بطريقة معاصرة، تربط بين ذاكرة الطفولة ورائحة العطر وصوت الأغنية، حيث يمكن لزخرفة باب قديم أن تعيد الزائر فجأة إلى لحظة تختزنها ذاكرته.