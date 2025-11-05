"الإقامة المميزة" تمنح أكثر من 100 رائد أعمال من 20 جنسية إقامةً خلال "بيبان 2025"

أعلن مركز الإقامة المميزة عن منح أكثر من 100 رائد أعمال من أكثر من 20 جنسية حول العالم "إقامة رائد أعمال"، وذلك خلال مشاركته في ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود المركز لتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، ودعم بيئة الابتكار والاستثمار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر استقطاب مشاريع نوعية تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز أن "إقامة رائد أعمال" تُعد من أبرز منتجاته، والمُخصصة لأصحاب الشركات الناشئة ذات الحلول التقنية المبتكرة والراغبين في تنمية أعمالهم داخل المملكة، بما يخلق فرص عمل نوعية ويُعزّز التنافسية والاستدامة الاقتصادية.
ويُقدّم مركز الإقامة المميزة سبعة منتجات رئيسية، تشمل: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة. وتوفّر هذه الإقامات مزايا متعددة لحامليها، من بينها الإقامة لحاملها وأسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب.
ويُعد ملتقى "بيبان 2025" منصّة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في المملكة، إذ يجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء في بيئة تفاعلية تُحفّز تبادل المعرفة وتطوير المشاريع، كما يُوفّر فرصًا واسعة للنمو والتوسّع داخل المملكة وخارجها.