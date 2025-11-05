"الإقامة المميزة" تمنح أكثر من 100 رائد أعمال من 20 جنسية إقامةً خلال "بيبان 2025"

ويُقدّم مركز الإقامة المميزة سبعة منتجات رئيسية، تشمل: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة. وتوفّر هذه الإقامات مزايا متعددة لحامليها، من بينها الإقامة لحاملها وأسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب.