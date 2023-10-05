الفريق الطبي بـ"عبدالله التخصصي" يعلن نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن" و"حسين"

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الربيعة" أن العملية الجراحية أجريت على 9 مراحل واستغرقت 16 ساعة، وشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، علماً أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.