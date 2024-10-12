المملكة تستضيف دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، وبمشاركة ما يقارب الـ25 شخصًا من ذوي الاختصاص في الدول الشرق أوسطية، وستعقد هذه الدورة لمدة (8) أسابيع متواصلة.