"أول بيعة" وللتاريخ عبق.. 5 مساجد يبحر فيها الحجاج بالمشاعر المقدسة

كما يقع بين جنبات المشاعر المقدسة مساجد تاريخية لها مكانتها ومنها مسجد الصخرات في عرفات، الذي يقع أسفل جبل الرحمة، من الناحية الجنوبية الشرقية على يمين الصاعد إليه، كما أن لمسجد المشعر الحرام "مزدلفة" مكانة في نفوس حجاج بيت الله الحرام، وقد سمي بذلك لوقوعه في المشعر الحرام بمزدلفة، ولم يكن هذا المسجد -في مستهلّ القرن الـ14 الهجري- سوى جدار في غرب موضعه يشير إلى القبلة، وبعد ذلك تم بناء المسجد على مساحة نحو 1000 متر مربع وكان بناؤه متواضعًا، ثم جددت عمارته عدة مرات، كان آخرها التوسعة التي قامت بها حكومة المملكة عام 1395ﻫ، وتبلغ مساحة المسجد الحالية 6000 متر مربع ويستوعب 8000 مُصَلٍّ.