اليوم الوطني 94.. قصر المصمك.. عراقة بناء ومكانة تاريخية

وفي عام 1399هـ، قامت أمانة مدينة الرياض بوضع خطة ترميم شاملة للحصن، وأجريت له إصلاحات عامة من الداخل والخارج اكتملت عام 1403هـ، فصدرت توجيهات المقام السامي بتسليمه إلى الإدارة العامة للآثار والمتاحف، تبعها توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حين كان حفظه الله أميرًا لمنطقة الرياض آنذاك- بتحويل المصمك إلى متحف متخصص عن مراحل توحيد وتأسيس المملكة؛ ليتم افتتاحه من لدنه -حفظه الله- في الثالث عشر من شهر محرم عام 1416هـ.