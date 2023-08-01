"التعليم" تعلن ترشيح 11551 متقدماً ومتقدمة لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد

وأكدت وزارة التعليم أن الدعوة للمطابقة والمقابلة الشخصية لاتعني القبول النهائي، كما أكدت على أهمية حضور المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية للمقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق في الموعد المحدد، والذي سيتم إرساله عبر رسالة نصية لرقم الهاتف الخاص المسجل في ملف التقديم لكل مرشح، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر في موعد المقابلة الشخصية المحدد له.