شاهد.. "مسرح شقراء المفتوح" تحفة معمارية في حضن التلة الشقراء.. و"البواردي": هكذا بدأت الفكرة

تصوير: محمد الطويل
في تحفة معمارية فريدة، تحتضن تلة شقراء الشرقية المسرح المفتوح بمدرجاته الشاهقة، ومنظره المبهر، حيث يمتزج مبنى المسرح بتضاريس الطبيعة من حوله، وبذلك أصبح المسرح جزءًا من جمال الطبيعة المحيطة به ورمزًا حقيقيًا لتناغم الإنسان مع الطبيعة منذ القدم.
مسرح مفتوح تستكمل لبناته الأخيرة هذه الأيام ليكون معلمًا حضاريًا ومقصدًا سياحيًا وسط نجد، يخدم المنطقة كافة في جميع المناشط والفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية والفنية بمرافقه المتنوعة ومدرجاته التي تتسع لأكثر من 2000 متفرج، وصالاته المخصصة لكبار الزوار والممثلين وقاعات للطعام ومرافقه الخدمية.
"سبق" التقت صاحب فكرة المسرح المفتوح، والقائم على تخطيطه وتنفيذه والمشرف على بنائه وتشييده لبنة لبنة، رجل الأعمال المهندس محمد بن سعد البواردي، والذي بين كيف ومتى بدأت الفكرة، وتحدث عن أهم المعلومات عن المسرح خلال هذا الحوار الحصري مع "سبق".
وقال المهندس البواردي: "بدأت هذه الفكرة عندما شاركت في احتفالات شقراء باليوم الوطني عام 2019م في نادي الوشم، حيث كان الاحتفال في أحد أجزاء ملعب كرة قدم، وتم إنشاء مسرح مصنع من الخشب بصفة مؤقتة، كذلك مقاعد المشاهدين لم تصمم لتضم المسرح، إذ هو ملعب خصص لكرة القدم".
وأضاف: "الصوت لم يكن ذا أهمية، الشيء الأهم هو انكشاف بعض من ملعب الكرة للمشاهدين، بخلاف المسرح فإن مركز المسرح "البؤرة" هو الأهم".
ووصف "البواردي" المسرح المفتوح، بأنه "عراب الفنون ، وانطلاق الحضارات"، مؤكدًا أن تصميم المسارح المفتوحة يكون على الطريقة الرومانية، بحيث ينشأ ببناء غير مغطى ومفتوح للهواء الطبيعي، وهو كذلك غير مكلف سواء من ناحية التكاليف التشغيلية أو من ناحية استهلاك الكهرباء والتكييف وغير ذلك من التكاليف التي تستهلكها المسارح المغلقة.
وأردف: "ميزة هذا المسرح سيكون بإذن الله مفتوحًا طوال الوقت، ليتمتع به الزوار والأهالي، إضافة إلى تهيئته ليكون حاضنًا لإقامة الحفلات والمناسبات المختلفة، فهو مسرح جميل ومطل رائع على مدينة شقراء".
وتابع "البواردي": "يحتوي المسرح على مدرجات نصف دائرية تحف ببؤرة المسرح، تسع لأكثر من 2000 متفرج ، وارتفاع المسرح 6 أمتار".
وتابع "البواردي" قائلاً : "يحتوي المسرح على مبنى مغطى ومكيف يحتوي على صالة وملحقاتها لكبار الزوار، وقاعة طعام ودورات مياه للرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحتوي على مكاتب للإدارة وغرف للحراس وغرف للممثلين، فالمبنى مغطى ومكيف، أما المدرجات فهي نصف دائرة وغير مسقوفة".
وقال المهندس البواردي: "تكمن أهمية المسرح المفتوح في أنه يستخدم للكثير من الأغراض، منها المسرحيات التمثيلية والعروض الرياضية والموسيقى والمحاضرات، كما أن المسرح يعد وجهة للترفيه".
وتابع: "تم تقسيم المسرح إلى ثلاثة أقسام: قسم للممثلين، قسم لكبار الشخصيات في قسم لعامة الجمهور كافة".
ويبدو مسرح شقراء المفتوح مبنى ضخمًا عملاقًا، متكامل المرافق، تجاوزت مساحته 5460 م2، إذ مساحة المدرجات 3400 م2، ومساحة مباني الإدارة: 1460م2، أما المدخل فمساحته 600 م2.
"سبق" وقفت على مسرح شقراء المفتوح، واطلعت على مرافقه، ورصدت أهم معالمه، لتنقل هذه الأعجوبة المذهلة، وتبرز دور أبناء الوطن في خدمة وطنهم ومبادراتهم الاجتماعية المتنوعة.