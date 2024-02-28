تفعيل الحلول الدبلوماسية وحماية المدنيين.. دور "الرياض" من الصراع الروسي - الأوكراني

إزاء هذا لم تتوقف المملكة من إجراء الاتصالات والمباحثات وتفعيل القنوات الرسمية، فكان الهدف حماية المدنيين والأبرياء، فسلكت طريقاً واحداً واضحاً من الأزمة الأوكرانية، وهو الجلوس على طاولة الحوار، استناداً إلى مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.