بعد معاناة مع المرض.. رحيل الداعية "بانعمة" وآلاف يشيعونه بالحرم النبوي

ويقول "بانعمه"، في معرض قصة له مسجلة قبل عدة أعوام، إنه كان يدخن، وعندما سأله والده حلف بالله أنه لا يدخن، فقال له والده الله يكسر رقبتك إن كنت تدخن، ولم يمض على الحادث الذي بسببه شل كامل جسمه إلا عدة أيام؛ حيث ذهب للسباحة مع أصحابه ونزل داخل الماء، لكنه لم يخرج إلا محمولاً على الأيدي.