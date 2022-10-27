حائل.. انطلاق مهرجان "تمور الفنخاء الخامس 2022"

وأضاف: "يأتي هذا المهرجان ضمن جهود الوزارة في دعم إقامة المهرجانات الزراعية المتنوعة؛ لزيادة فرص استثمار المزارعين لمزارعهم وتسويق منتجاتها والاستفادة منها، إضافة لما يعود على المنطقة من حراك اقتصادي وسياحي في مثل هذه المهرجانات، وإقبال الزوار عليها من خارج المنطقة".