حائل.. انطلاق مهرجان "تمور الفنخاء الخامس 2022"

انطلق مهرجان "تمور الفنخاء الخامس 2022"، اليوم الخميس، في مقر سوق تمور الفنخاء بمدينة الكهفة شرق حائل 160 كم.
جاء ذلك برعاية كريمة من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ويستمر لمدة 10 أيام.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني: إن مهرجان تمور الفنخاء، بتنظيم وإشراف من فرع الوزارة بالمنطقة، وتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأضاف: "يأتي هذا المهرجان ضمن جهود الوزارة في دعم إقامة المهرجانات الزراعية المتنوعة؛ لزيادة فرص استثمار المزارعين لمزارعهم وتسويق منتجاتها والاستفادة منها، إضافة لما يعود على المنطقة من حراك اقتصادي وسياحي في مثل هذه المهرجانات، وإقبال الزوار عليها من خارج المنطقة".
وتابع "الحسني": "تجربتنا في إقامة مثل هذه المهرجانات بالمحافظات والمدن التابعة أثبتت نجاحها وحققت نتائجَ وآثارًا إيجابية على المزارعين، وكذلك على المدينة، وكلنا أمل بأن يحقّق هذا المهرجان نجاحًا على الأصعدة كافة".
وقدم "الحسني" شكره وتقديره لدعم واهتمام أمير منطقة حائل، ونائبه، مؤكدًا اهتمام وزير البيئة والمياه والزراعة بكل ما يخدم مجالات وبرامج الفرع في حائل، ويشجع مثل هذه المهرجانات الزراعية التسويقية التي تعزز من اقتصاديات وحراك المنطقة في القطاع الزراعي.