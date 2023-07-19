"قطار الحرمين" يعتذر من ركابه بسبب تعطل إحدى رحلاته ويعدهم بالتعويض

وكانت رحلة القطار رقم 15140 المتجهة من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد تعطلت بسبب عطل فني واستمر العطل لمدة خمس ساعات قبل أن يتم نقل الركاب إلى قطار آخر لاستكمال رحلتهم.