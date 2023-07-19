"قطار الحرمين" يعتذر من ركابه بسبب تعطل إحدى رحلاته ويعدهم بالتعويض

أرسلت إدارة قطارات الحرمين الشريفين رسالة نصية لركاب المتضررين من تعطل القطار ظهر اليوم الأربعاء برحلته من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وتفصيلاً، قالت الإدارة في رسالتها : عزيزي العميل نعتذر عن الإزعاج الذي طرأ برحلتكم اليوم. نقدر تفهمكم وسيتم التواصل معكم قريبًا لإكمال إجراءات التعويض حسب السياسة المتبعة.
وكانت رحلة القطار رقم 15140 المتجهة من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد تعطلت بسبب عطل فني واستمر العطل لمدة خمس ساعات قبل أن يتم نقل الركاب إلى قطار آخر لاستكمال رحلتهم.