مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ
تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ "3rd Emergency Medicine Conference"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "24" ساعة تعليم طبي. يشارك في المؤتمر "85" متحدثًا من داخل وخارج المملكة، سيقدمون من خلاله ما يزيد عن "30" محاضرة و"4" ورش عمل. سيعقد المؤتمر بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024م.
ومن المقرر أن يناقش هذا المؤتمر، الذي يجمع أبرز الخبراء الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية، عدة محاور هامة، أبرزها أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث، بجانب التطرق إلى إنعاش حالات الكبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج والارتقاء بطب الطوارئ.
ويمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للكوادر الطبية والفنية والتمريضية والطلاب وغيرهم من المتخصصين لتجديد معارفهم والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في هذا التخصص الدقيق، المعني بالتعامل مع الحالات والإصابات الحرجة المهددة للحياة، بالإضافة إلى الموضوعات والقضايا الهامة الأخرى التي سيتم مناقشتها.
هذا، وتسعى اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر لإخراجه بالصورة المتميزة واللائقة، كغيره من المؤتمرات العلمية التي تنظمها المجموعة، لا سيما وأنه سيشهد تواجد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين. كما أن هذا المؤتمر سيصاحبه معرض يشارك فيه عدد كبير من الشركات الطبية العالمية المتخصصة.
ودعت اللجنة المنظمة الراغبين بالمشاركة في المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط https://beta.hmg.com/en/pages/cme/icem.aspx?itemID=17
أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها تسعى لدعم أنشطة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وهو ما أثمر عن وصول عدد البرامج التدريبية لديها إلى "43" برنامج دبلوم وزمالة معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بجانب تخريج عدة دفعات من برنامج د. سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي، وتنظيم آلاف الدورات والندوات والمؤتمرات التي تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الطبية، ودعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي بالمملكة.