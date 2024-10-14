مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ نشأتها تسعى لدعم أنشطة التدريب والتعليم الطبي المستمر، وهو ما أثمر عن وصول عدد البرامج التدريبية لديها إلى "43" برنامج دبلوم وزمالة معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بجانب تخريج عدة دفعات من برنامج د. سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي، وتنظيم آلاف الدورات والندوات والمؤتمرات التي تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات الطبية، ودعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي بالمملكة.