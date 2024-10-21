شاهد: في المعبد السماوي.. صفوف طويلة من الصينيين يحتشدون لزيارة معرض السفر السعودي

توافد عدد كبير من الصينيين لزيارة معرض السفر السعودي في المعبد السماوي الشهير (تيان تان) في العاصمة الصينية بكين، الذي يهدف إلى إبراز وجهات المملكة السياحية للسياح الصينيين، وتسليط الضوء على أبرز المناطق السياحية في السعودية بما فيها الدرعية والعلا.
وأظهرت صور ومقطع فيديو اصطفاف حشود من الزوار الصينيين في صفوف طويلة؛ للتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الغنية؛ فضلًا عن مشاهدة العروض الفنية، والتمتع بتخفيضات البرامج السياحية خلال العطلة الشتوية وغيرها من الأنشطة التي يقدّمها المعرض الممتد حتى يوم 26 أكتوبر الجاري.
وعلّقت الصحفية الصينية "مويي ديما" على توافد الصينيين إلى المعرض على حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "لقد نجحت المملكة العربية السعودية في جذب انتباه الصينيين، أنا متأكدة 100% أن السعودية ستستقبل عددًا كبيرًا من السياح الصينيين في العام المقبل، كل ما عليكم فعله الآن هو أن تكون مستعدًّا!".
وشهد حفل افتتاح المهرجان، حضور نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني "لي تشيون"، ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من شركات السياحة الرئيسية.
ويعزز المعرضُ مكانة السعودية بوصفها وجهةً سياحيةً رئيسيةً للسياح الصينيين، بواسطة إبراز الوجهات السياحية السعودية، وتقديم العروض والباقات المخصصة لهم.
وفي الأعوام الأخيرة، شهدت الصين والسعودية تطورات كبيرة على صعيد التبادلات الثقافية والشعبية؛ مما ساهم في تعزيز الصداقة بين شعبي البلدين.. وفي القطاع السياحي، تَوصل الجانبان (الصيني والسعودي) إلى توافقات مشتركة مهمة، شملت توقيع مذكرة تفاهم بشأن خطة تنفيذ رحلات أفواج سياحية من الصين إلى السعودية؛ مما يُعَد خطوة مهمة على الجانب الرسمي لتصبح السعودية وجهة سياحية لأفواج السياح من الصين.
وبحسب أحدث أرقام صادرة عن مجموعة "ترتيب.كوم" المحدودة الصينية، ونقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"؛ فقد ازداد عدد الطلبات من السياح الصينيين للسفر إلى السعودية أثناء العطلة الصيفية الماضية بـ4 أضعاف عن العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي؛ لتحتل السعودية بذلك المرتبة الأولى من حيث سرعة الزيادة في إقبال السياح الصينيين على المقاصد السياحية الرئيسية خارج الصين.
وتستهدف الرياض جذبَ أكثر من 5 ملايين سائح صيني، وأن تكون بكين ثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة بحلول العام 2030.