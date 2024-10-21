شاهد: في المعبد السماوي.. صفوف طويلة من الصينيين يحتشدون لزيارة معرض السفر السعودي

وعلّقت الصحفية الصينية "مويي ديما" على توافد الصينيين إلى المعرض على حسابها في منصة "إكس"، قائلة: "لقد نجحت المملكة العربية السعودية في جذب انتباه الصينيين، أنا متأكدة 100% أن السعودية ستستقبل عددًا كبيرًا من السياح الصينيين في العام المقبل، كل ما عليكم فعله الآن هو أن تكون مستعدًّا!".