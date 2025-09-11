"مركز الملك سلمان" يواصل دعمه الإغاثي في الصومال واليمن وأفغانستان

وفي محافظة حضرموت باليمن، سلّم المركز 28 فصلًا دراسيًا بديلًا في مديريات ثمود ورماه وأرياف المكلا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026م، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع العودة للمدارس. ويهدف المشروع إلى الحد من تسرب الطلاب والطالبات، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب توزيع أكثر من ألف حقيبة وزي مدرسي، وتوفير فرص عمل عبر تجهيز 1300 حقيبة مدرسية محلية الصنع.