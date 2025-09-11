"مركز الملك سلمان" يواصل دعمه الإغاثي في الصومال واليمن وأفغانستان

في إطار الجهود الإنسانية السعودية، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعات إغاثية وطبية في عدد من الدول، شملت الصومال واليمن وأفغانستان.
ففي مدينة بيدوا بالصومال، وزّع المركز 1300 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا، استفاد منها 7300 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي.
وفي محافظة حضرموت باليمن، سلّم المركز 28 فصلًا دراسيًا بديلًا في مديريات ثمود ورماه وأرياف المكلا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026م، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع العودة للمدارس. ويهدف المشروع إلى الحد من تسرب الطلاب والطالبات، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب توزيع أكثر من ألف حقيبة وزي مدرسي، وتوفير فرص عمل عبر تجهيز 1300 حقيبة مدرسية محلية الصنع.
وفي أفغانستان، وزّع المركز 797 سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار، استفاد منها 4782 فردًا من العائدين من باكستان، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لعام 2025 – 2026م.
كما نفّذ المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في محافظة تعز اليمنية، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر 2025م، بمشاركة 27 متطوعًا، حيث أُجريت 60 عملية جراحية ناجحة.
وفي محافظة عدن، دشّن المركز مشروع "نور السعودية" التطوعي للعمليات النوعية في العيون، خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر 2025م، بمشاركة 6 متطوعين. وشملت العمليات: 22 للشبكية، و5 لإزالة الماء الأزرق، و4 في محجر العين، و10 لعلاج الحول، و19 عملية صغرى، و98 حقنًا للشبكية، و80 عملية ليزر، تكللت جميعها بالنجاح.
وتأتي هذه المبادرات ضمن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي والقطاعين التعليمي والطبي في الدول الشقيقة والصديقة.