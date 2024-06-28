مئات البراكين الخاملة.. "المسند" عن "زلزال شنان حائل": ضعيف ولا يُشكّل خطرًا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، تعليقًا على الهزة الأرضية التي سُجلت اليوم الجمعة جنوبي محافظة الشنان، جنوب شرقي حائل بقوة 3.6 درجات: إن الهزات الأرضية الخفيفة والمحسوسة في منطقة ‎حائل، خاصة جنوب غربي حائل أحداث تتكرر في فاصل زمني طويل نسبيًا، حيث يجثم فوق أرض منطقة حائل مئات من البراكين الخامدة، والقديمة جدًا، ربما أحدثها انفجار قد يصل إلى نحو 1000 سنة مضت، وذلك في ‎"حرة بني رشيد" الواقعة إلى الجنوب الغربي من حائل (160 كم).