مئات البراكين الخاملة.. "المسند" عن "زلزال شنان حائل": ضعيف ولا يُشكّل خطرًا

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، تعليقًا على الهزة الأرضية التي سُجلت اليوم الجمعة جنوبي محافظة الشنان، جنوب شرقي حائل بقوة 3.6 درجات: إن الهزات الأرضية الخفيفة والمحسوسة في منطقة حائل، خاصة جنوب غربي حائل أحداث تتكرر في فاصل زمني طويل نسبيًا، حيث يجثم فوق أرض منطقة حائل مئات من البراكين الخامدة، والقديمة جدًا، ربما أحدثها انفجار قد يصل إلى نحو 1000 سنة مضت، وذلك في "حرة بني رشيد" الواقعة إلى الجنوب الغربي من حائل (160 كم).
وأضاف: "وبوجهٍ عام هذه الهزات الأرضية المحسوسة ضعيفة ولا تشكل خطرًا على الإنسان أو البنية التحتية ولله الحمد، وهناك العديد من الهزات الأرضية في المنطقة، ولكنها غير محسوسة، وأقل من 3 درجات في مقياس ريختر، وتتكرر أكثر ناحية الشويمس وضرغط وما حولهما".
وتابع: "وجيولوجيًا تعد المنطقة الوسطى من السعودية الأكثر استقرارًا في المملكة؛ إذ يعد النشاط الزلزالي فيها ضعيفًا ولله الحمد".
وأشار "المسند" إلى أن مقاييس الزلازل كالآتي: 3.5 بالكاد نشعر به، و️4.3 يحس بها المشاة، و4.8 توقظ بعض النائمين، و️5.4 تترنح الأشجار وتسقط الأشياء، و️6.1 تتصدع بعض الجدران، و️6.9 تسقط بعض البيوت وتتشقق الأرض، و7.3 انهيارات وتتفتح الأرض، و8.1 تبقى المباني القوية، و8.9 دمار شبه شامل.
يُشار إلى أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة عند الساعة 12:03:24 هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل بقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر.