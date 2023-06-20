للبيع.. "إتقان العقارية" تطرح مخطط شرق الشفا في المدينة المنورة ويضم 32 قطعة تجارية وسكنية

أعلنت "إتقان العقارية" استكمال كل الترتيبات لإطلاق البيع المباشر لمخطط "شرق الشفا" الذي يضم 32 لؤلؤة ثمينة متنوعة ما بين تجارية وسكنية في حي الهدراء أحد أهم أحياء المدينة المنورة، حيث تمثل العقارات أصولًا ثمينة لاستثمار دائم في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وفي التفاصيل، أوضحت "إتقان العقارية" أن مما يميز مخطط "شرق الشفا" توفر كل الخدمات والبنية التحتية وقربه من المسجد النبوي الذي يبعد عنه بمقدار 15 دقيقة وقطار الحرمين بـ7 دقائق ودقيقتين عن طريق المدينة- الرياض السريع، كما يقع المخطط على أهم الطرق الحيوية بالمدينة المنورة، مما يجعل من الحي محط أنظار المستثمرين والراغبين في السكن المريح في الحي الذي يُعتبر نموذجيًا.
وبيّنت الشركة أن العقارات المعروضة تتفاوت مساحتها ما بين 400 متر و500 متر، مما يسهّل للجميع التنافس وتزايد الطلب على تملّكها بين صغار المستثمرين.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن مما يميّز عقارات منطقة المدينة المنورة ما تشهده السوق العقارية السعودية من نموٍ كبير وتسارعٍ مطردٍ في الطلب على التملك في المدينة المنورة؛ نظير قدسية المكان، وتوفر الخدمات ونمو المشاريع السياحية التي تُكسب المدينة أهمية كبرى؛ لكونها تحتضن ثاني الحرمين الشريفين وتستقطب ملايين الزوار والسياح في العالم، وتتمركز مشاريع ومستهدفات رؤية المملكة 2030 فيها وتطويرها وتوسيع الخدمات في غالب أحيائها.
ودعت شركة "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء المباشر في مخطط "شرق الشفا"، إلى زيارة مقار الشركة أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو عبر الجوّال "0539648888"، سائلةً الله للجميع التوفيق.