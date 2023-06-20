للبيع.. "إتقان العقارية" تطرح مخطط شرق الشفا في المدينة المنورة ويضم 32 قطعة تجارية وسكنية

وفي التفاصيل، أوضحت "إتقان العقارية" أن مما يميز مخطط "شرق الشفا" توفر كل الخدمات والبنية التحتية وقربه من المسجد النبوي الذي يبعد عنه بمقدار 15 دقيقة وقطار الحرمين بـ7 دقائق ودقيقتين عن طريق المدينة- الرياض السريع، كما يقع المخطط على أهم الطرق الحيوية بالمدينة المنورة، مما يجعل من الحي محط أنظار المستثمرين والراغبين في السكن المريح في الحي الذي يُعتبر نموذجيًا.