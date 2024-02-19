يلو تحتفل بذكرى يوم التأسيس في الدوري وجميع فروعها

من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي توافق يوم الخميس 22 فبراير، وقال الرئيس التنفيذي بهذه المناسبة؛ إن هذه الذكرى تبعث فينا روح الفخر بمسيرة وطن شامخ وعزم رجال مخلصين رفعوا رايته على مدى ثلاثة قرون من الزمان رغم كل التحديات والصعاب، ودافع عظيم لنا أن نكون فاعلين في مسيرة العمل والبناء لتنفيذ رؤية الخير والعطاء التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمين من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق للوطن وأبنائه.