يلو تحتفل بذكرى يوم التأسيس في الدوري وجميع فروعها

أكملت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" تحضيراتها للاحتفال بذكرى يوم التأسيس، وذلك على مستوى دوري "يلو" بصفتها الراعي الرسمي للدوري، بالإضافة لمقرها الرئيسي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة عبر عدد من الأنشطة الاحتفالية، وأطلقت الشركة بهذه المناسبة حملة #بطريقنا_ماشين والتي تضمنت خصومات خاصة لعملائها لحجز السيارات لمدة يومين وأكثر عبر الموقع أو التطبيق باستخدام كود SAUDIA يتضمن خصماً بنسبة 15% على جميع السيارات، وخصم 10% إضافي على الحجز الإلكتروني، وخصماً بنسبة 50% على الشحن بين المدن يضاف إلى الخصم الخاص بأعضاء أميالي في "يلو"، ويستمر العرض إلى 23 فبراير الجاري.
من جهته، رفع الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الشركة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي توافق يوم الخميس 22 فبراير، وقال الرئيس التنفيذي بهذه المناسبة؛ إن هذه الذكرى تبعث فينا روح الفخر بمسيرة وطن شامخ وعزم رجال مخلصين رفعوا رايته على مدى ثلاثة قرون من الزمان رغم كل التحديات والصعاب، ودافع عظيم لنا أن نكون فاعلين في مسيرة العمل والبناء لتنفيذ رؤية الخير والعطاء التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمين من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق للوطن وأبنائه.
نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحقق أمانينا وتطلعاتنا في حاضرنا ومستقبلنا.