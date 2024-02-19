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مكافحة المخدرات تطيح بشخصين في الجوف لترويجهما الحشيش والإمفيتامين

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تطيح بشخصين في الجوف لترويجهما الحشيش والإمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنَيْن بمنطقة الجوف لترويجهما مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتيْن، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتمّ توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الجوف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الإمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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