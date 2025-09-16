الرياض تحتضن أكبر تجمع عالمي لشركات السكك الحديدية في أكتوبر

تستعد العاصمة الرياض لاستضافة أكبر تجمع عالمي لشركات صناعة السكك الحديدية، مع انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية "Saudi International Rail"، وذلك يومي 19 و20 أكتوبر 2025، في واجهة روشن، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أبرز الفعاليات العالمية لهذا العام، بمشاركة نخبة من قادة القطاع وكبرى الشركات الدولية، من بينها: "رينفي" الإسبانية، "سيمنس" الألمانية، "ألستوم" الفرنسية، "هيتاشي" اليابانية، "تالجو" الإسبانية، "سيسترا" و"إيجيس" الفرنسيتان، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "نيفومو"، "نيبون كوي" اليابانية، "أوراسكوم" المصرية، "ريلوي سيستم"، و"ويابي ماركيزي" التركية.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، والتي استقطبت أكثر من 16 ألف زائر، وساهمت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لصناعة وخدمات السكك الحديدية في المنطقة.
ويتوقع أن تكون النسخة الثانية أكبر وأكثر تأثيرًا، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية تمثل أكثر من 20 دولة، إلى جانب أكثر من 200 متحدث من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامج غني بالجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، التي تناقش محاور رئيسية مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، والتكامل اللوجستي.
ويؤكد هذا الحدث العالمي التزام المملكة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز الاستثمارات الدولية، ونقل وتوطين التقنية، وتمكين الكفاءات الوطنية.
كما يرسخ مكانة الرياض كمركز محوري لصناعة السكك الحديدية الحديثة، ومنصة استراتيجية لتوقيع الاتفاقيات، واستعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع تنفيذ المشاريع.