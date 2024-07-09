"بيئة جدة" تضبط 5 مخالفين وتُصادر 3 بنادق صيد بحري ممنوعة

من جانبه قال المهندس أحمد بن محمد الحارثي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددًا على أهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.