"بيئة جدة" تضبط 5 مخالفين وتُصادر 3 بنادق صيد بحري ممنوعة

ضبطت فِرَق الرقابة بوحدة الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع مركزي حرس الحدود بأبحر، وبخليج سلمان بجدة، 5 مخالفين؛ لارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة ولائحته التنظيمية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بأبحر، عن ضبط مخالفين لنظام الزراعة ومصادرة بندقيتي صيد بحري ممنوعة، وورد بلاغ آخر من مركز حرس حدود بخليج سلمان بمحافظة جدة يفيد باستخدام بندقية صيد محظورة ومشك مع متنزهين، مخالفين بذلك نظام الزراعة؛ لافتًا إلى أنه جرى تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
من جانبه قال المهندس أحمد بن محمد الحارثي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددًا على أهمية اتباع الصيادين والمتنزهين لتعليمات الوزارة في هذا الصدد، واستمرار تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.