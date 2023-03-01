انطلاق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري للدرع العربي

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن هذه الرحلة العلمية تجمع وللمرة الأولى صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز العلمية العالمية وتهدف أعمال اللجنة إلى تصنيف الوحدات الصخرية في الدرع العربي بناءً على النظريات العلمية الحديثة لنشأة الدرع العربي قبل إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي وتضم اللجنة علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية تشمل السعودية وأمريكا وأستراليا وأوروبا والصين وخبراء من منسوبي الهيئة.