محليات

انطلاق أعمال اللجنة العلمية لمشروع التتابع الصخري للدرع العربي

يُعد أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي
اللجنة العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي
اللجنة العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

انطلقت اليوم أعمال اللجنة العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إحدى مبادرات ندلب والتي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن هذه الرحلة العلمية تجمع وللمرة الأولى صفوة من علماء الجيولوجيا من شتى المراكز العلمية العالمية وتهدف أعمال اللجنة إلى تصنيف الوحدات الصخرية في الدرع العربي بناءً على النظريات العلمية الحديثة لنشأة الدرع العربي قبل إطلاق أعمال مشروع التخريط الجيولوجي وتضم اللجنة علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية تشمل السعودية وأمريكا وأستراليا وأوروبا والصين وخبراء من منسوبي الهيئة.

هيئة المساحة الجيولوجية
مشروع التتابع الصخري للدرع العربي

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