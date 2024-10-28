وصْفُه للمملكة يفسر كل شيء.. لماذا زار "بلينكن" السعودية 5 مرات في 10 أشهر؟

يصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المملكة العربية السعودية بأنها "اللاعب الأهم" في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛ وذلك بالنظر إلى قوتها الاقتصادية والعسكرية؛ فضلًا عن كونها المصدر الأول للنفط العالمي ودورها الحيوي في العالمين العربي والإسلامي، وهي أحد أبرز الدول في مجموعة العشرين.
وبحسب إحصاءات وزارة الخارجية الأمريكية التي سجلت زيارات الوزير لكل دولة والأسباب؛ فقد قام وزير الخارجية الأمريكي بـ5 زيارات إلى المملكة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري؛ مما يعادل زيارة كل شهرين.
وتشير بيانات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن السعودية تُعَد واحدة من أكثر ثلاث دول زارها "بلينكن" في عام 2024؛ حيث كانت زيارته الخامسة إلى المملكة الأسبوع الماضي.
وبدأت جولات بلينكن إلى المملكة في يناير 2024 عندما زار مدينة العلا، تلتها زيارة إلى العاصمة الرياض في فبراير.. وفي مارس قام بزيارة محافظة جدة، ثم عاد إلى العاصمة السعودية في أبريل، أما الزيارة الخامسة، فقد كانت في أكتوبر الجاري إلى العاصمة الرياض مرة أخرى.