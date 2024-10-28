وصْفُه للمملكة يفسر كل شيء.. لماذا زار "بلينكن" السعودية 5 مرات في 10 أشهر؟

وبدأت جولات بلينكن إلى المملكة في يناير 2024 عندما زار مدينة العلا، تلتها زيارة إلى العاصمة الرياض في فبراير.. وفي مارس قام بزيارة محافظة جدة، ثم عاد إلى العاصمة السعودية في أبريل، أما الزيارة الخامسة، فقد كانت في أكتوبر الجاري إلى العاصمة الرياض مرة أخرى.