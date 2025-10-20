مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ حياة شاب مصاب بجلطة بالدماغ وأخرى بالقلب

واستطرد د. سين أن الفريق الطبي وضع خطة متكاملة بدءاً بالسيطرة على الضغط، مع إعطاء بعض المذيبات الآمنة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحت اشراف الاستشاريين، وبعد وصول ضغط الدم إلى مستويات آمنة، تواصل التعامل مع الجلطة الدماغية بالمذيبات إلى أن تم التخلص منها، بفضل الله دون تدخل جراحي، وفي المرحلة الأخيرة من الخطة تم إزالة الجلطة القلبية في اليوم التالي عبر القسطرة التداخلية، مع تركيب دعامة بالشريان المتضرر، واستعادة حركة الدم الطبيعية، ومضت الخطة العلاجية على الرغم التعقيدات التي اعترت الحالة، بصورة طيبة، ونقل المراجع إلى العناية المركزة بحالة مستقرة، حيث وضع تحت المراقبة لمدة "72" ساعة ومن ثم غادر المستشفى بحالة صحية ممتازة.