"العقيل": جازان تتصدر قائمة كميات هطول الأمطار لشهر أغسطس

وأضاف: 6 محطات سجلت أعلى من 100 مللي كان أعلاها في أحد المسارحة والحجم المسجل 186.6، يليها مطار الملك عبدالله بجازان 183.7 مللي، وهذه كميات مهولة، وتؤكد أن جازان تتصدر كميات هطول الأمطار في أغسطس.