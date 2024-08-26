قال محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل: جازان تتصدر قائمة كميات هطول الأمطار لشهر أغسطس، والأمطار ما زالت غزيرة.
وأضاف: 6 محطات سجلت أعلى من 100 مللي كان أعلاها في أحد المسارحة والحجم المسجل 186.6، يليها مطار الملك عبدالله بجازان 183.7 مللي، وهذه كميات مهولة، وتؤكد أن جازان تتصدر كميات هطول الأمطار في أغسطس.
وأردف "العقيل": وما زال الخير متوقعًا والفرص مواتية لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، بالإضافة إلى السلسلة الجبلية من جبال السروات في عسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تتأثر بها أحيانًا العاصمة المقدسة كمدينة.