"الكهرباء": جريان السيول أخّر معالجة بعض الأعطال في قرى أحد ثربان

علقت الشركة السعودية للكهرباء على واقعة انقطاع التيار الكهربائي في "أحد ثربان"، موضحة أن قرى مركز أحد ثربان شهدت حالة مطرية شديدة، تسببت في انقطاع الخدمة الكهربائية، وتأثر من خلالها بعض المشتركين.
وقالت الشركة تفاعلًا مع الخبر المنشور في "سبق" بعنوان "قرابة 30 ساعة في بعض المواقع.. انقطاع التيار الكهربائي يعود لـ"أحد ثربان": إن فرقها الفنية المختصة باشرت على الفور معالجة هذه الانقطاعات، إلا أن جريان السيول في هذه المواقع أخّر معالجة بعض الأعطال بسبب صعوبة وصول الفرق إلى المواقع المتأثرة، وتمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بعد تمكن الفرق الفنية من الوصول إلى المواقع المتأثرة.
وتابعت الشركة: فيما يخص بلاغ المشترك عايض يوسف الشهري المنشور في نفس الخبر، أوضحت الشركة أنها استملت البلاغ من المشترك، وتمت معالجة الانقطاع، إلا أن استمرار الحالة المطرية أدى إلى حدوث انقطاع آخر وتمت معالجته من قبل الفرق الميدانية بأسرع وقت ممكن.
واعتذرت الشركة لمشتركيها ممن تأثروا بالانقطاعات، وتؤكد التزامها التام بتحسين خدماتها والتواصل المستمر مع المشتركين لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة.
وعبرت الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، ودعت مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA).