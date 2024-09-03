"الكهرباء": جريان السيول أخّر معالجة بعض الأعطال في قرى أحد ثربان

وقالت الشركة تفاعلًا مع الخبر المنشور في "سبق" بعنوان "قرابة 30 ساعة في بعض المواقع.. انقطاع التيار الكهربائي يعود لـ"أحد ثربان": إن فرقها الفنية المختصة باشرت على الفور معالجة هذه الانقطاعات، إلا أن جريان السيول في هذه المواقع أخّر معالجة بعض الأعطال بسبب صعوبة وصول الفرق إلى المواقع المتأثرة، وتمت إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بعد تمكن الفرق الفنية من الوصول إلى المواقع المتأثرة.