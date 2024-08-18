"أمانة جدة" تضبط 12 طنًا من اللحوم الفاسدة داخل حوش مخالف بـ"الفضيلة"

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بتفتيش الموقع الذي كان يحتوي على غرف سكن عشوائية ومجهزة بـ "28 فريزر" لتخزين المقادم والرؤوس مجهولة المصدر، وتبيّن أن هذه اللحوم كانت في حالة سيئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث لوحظت عليها علامات التعفن والفساد، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض في المكان.