جنين في الشهر السادس.. تشخيص وعلاج مرض جيني نادر عالمياً بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

تمكّن الفريق الطبي بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل من تشخيص مرض جيني نادر على مستوى العالم لجنين في الشهر السادس من الحمل، حيث تمّ إجراء فحص الموجات الفوق صوتية للجنين وتبيّن وجود قصور في عظام القفص الصدري والأطراف للجنين؛ ما استدعى إجراء عيّنة من السائل الأمنيوسي لدراسة التسلسل الجيني للجنين وإرسالها لمختبر دولي، وجاءت نتائجها أنه مصابٌ بحالة جينية نادره تسمّى خلل التنسج الهيكلي العظمي بسبب الطفرة الجينية Transient Receptor Potential Vanilloid 6 (TRPV6)).
وأوضح استشاري طب الأمومة والجنين الدكتور سمير بن عمر؛ بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، أن عدم الاكتشاف والعلاج المبكّر لمثل هذه الحالة بعد الولادة مباشرة يؤدي إلى الوفاة (لا قدر الله)، حيث استمر تقديم الرعاية الطبية للطفل لمدة شهرين بشكل دقيق ومتواصل بقسم العناية المركزة للخدّج تحـت إشراف اسـتشاري العناية المركزة لحديثي الولادة الدكتورعــبدالله الشــهراني؛ وكذلك إشـراف استشاري الغـــدد الصماء للأطفال الدكتور ماجد الحبيب؛ بعد أن أعطي العلاج المناسب لحالته، ولايزال الطفل يتابع بشكل دوري لدى العيادات المتخصصة وهو بحالة صحية جيدة.
يُذكر أن هذه الحالة تعد الحالة الوحيدة بالعالم يتم تشخصيها قبل الولادة، حيث إن معظم الحالات بالعالم يتم تشخيصها بعد الولادة، و بلغ عدد الحالات المكتشفة بهذا المرض على مستوى العالم حتى هذه السنة 12 حالة فقط، لينضم هذا الإنجاز النادر إلى قائمة الحالات المشخّصة بالمرض نفسه على مستوى العالم.