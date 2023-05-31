جنين في الشهر السادس.. تشخيص وعلاج مرض جيني نادر عالمياً بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

يُذكر أن هذه الحالة تعد الحالة الوحيدة بالعالم يتم تشخصيها قبل الولادة، حيث إن معظم الحالات بالعالم يتم تشخيصها بعد الولادة، و بلغ عدد الحالات المكتشفة بهذا المرض على مستوى العالم حتى هذه السنة 12 حالة فقط، لينضم هذا الإنجاز النادر إلى قائمة الحالات المشخّصة بالمرض نفسه على مستوى العالم.