400 عملية سحب الماء الأبيض مع مبادرة " نوّرت" المجتمعية

أطلق البنك العربي الوطني بالشراكة مع مجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون وبالتعاون مع جمعية عيوني الصحية مبادرة "نوّرت" المجتمعية، والتي سيتكفل البنك والمراكز بموجبها إجراء 400 عملية سحب الماء الابيض للمرضى غير المقتدرين والمدرجين على قوائم الانتظار، والمرشحين من قبل جمعية عيوني الصحية، في الوقت الذي سيتم فيه إجراء العمليات في مجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون في كل من الرياض وجدة وفق أعلى المعايير وعلى أيدي عدد من أمهر الكوادر الطبية السعودية المتخصصة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية المبادرة بحضور كل من الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، والأستاذ رشيد آل سالم نائب الرئيس التنفيذي مجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون والأستاذ صالح بن عوض العنزي الرئيس التنفيذي لجمعية عيوني الصحية.
وتأتي مبادرة "نورت" ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة للبنك العربي الوطني ومجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون، والتي تُعنى بإحداث الأثر الإيجابي في حياة المستهدفين، وتمكّنهم من تجاوز الصعاب الصحية والعلاجية التي يواجهونها وانهاء معاناة انتظارهم، ضمن نموذج للتكافل المجتمعي يعكس الدور الفاعل للقطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
وأكد الأستاذ عبيد الرشيد، اعتزاز anb بإطلاق هذه المبادرة المشتركة، والتي تعد امتداداً للمبادرات المستدامة ضمن المسار الصحي، وثمرة أخرى من ثمار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية المنسجمة مع توجهات قيادتنا الحكيمة أعزّها الله واهتمامها بصحة وعافية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وبناء دولة الرفاه والإنسان، لافتاً إلى أن البنك ينطلق من هذه المبادرة التي ستحيي الأمل في نفوس المئات من المرضى وتعيد النور لأبصارهم، من حرصه على دعم وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتمتين الشراكة بين ممثلي مختلف القطاعات لإطلاق مبادرات تمسّ الاحتياجات الحيوية للمواطنين وتترك أثراً فاعلاً في حياتهم.
من جهته أفاد الأستاذ رشيد آل سالم أن المشاركة في مثل هذه المبادرات يعتبر واجباً وطنياً ومجتمعياً، إذ نحرص دوماً على دعم العمل الخيري، الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله، مشدداً على أن مجموعة مراكز الاستشاريون لطب العيون مستمرة في المبادرات الخيرية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي، والتي تعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وكذلك قيم التكافل المتجذرة في مجتمعنا".
وأكد من جانبه الأستاذ صالح العنزي أن هذا التعاون يجسّد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق الأثر الصحي الإيجابي للمجتمع، مشيدًا بدعم الشركاء البنك العربي الوطني ومراكز الاستشاريون لطب العيون وجهودهما في تمكين المبادرات الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتمكينهم من العلاج المجاني.
يذكر أن "التنمية الصحية المستدامة" تعد أحد الأنشطة الرئيسة لإستراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك العربي الوطني، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات النوعية ضمن هذا المسار، من بينها: برامج التوعية الصحية، وبرامج تقديم الممكنات والأجهزة الطبية لمرضى الباركنسون والزهايمر وذوي الإعاقة، إلى جانب شراكته الفاعلة في مبادرة "قادر" وتكفّله بنفقات إجراء نحو 400 عملية تغيير مفصل ركبة لمرضى الروماتيزم على مدى السنوات الأربعة الماضية، فضلاً عن تبنّي البنك لكرسي "البنك العربي الوطني لأبحاث العيون" في جامعة الملك سعود، فيما قام البنك مؤخرا بإطلاق النسخة الثانية من مبادرته " لنكن عونا لهم" لدعم مرضى القصور الكلوي.