400 عملية سحب الماء الأبيض مع مبادرة " نوّرت" المجتمعية

وأكد الأستاذ عبيد الرشيد، اعتزاز anb بإطلاق هذه المبادرة المشتركة، والتي تعد امتداداً للمبادرات المستدامة ضمن المسار الصحي، وثمرة أخرى من ثمار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية المنسجمة مع توجهات قيادتنا الحكيمة أعزّها الله واهتمامها بصحة وعافية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وبناء دولة الرفاه والإنسان، لافتاً إلى أن البنك ينطلق من هذه المبادرة التي ستحيي الأمل في نفوس المئات من المرضى وتعيد النور لأبصارهم، من حرصه على دعم وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، وتمتين الشراكة بين ممثلي مختلف القطاعات لإطلاق مبادرات تمسّ الاحتياجات الحيوية للمواطنين وتترك أثراً فاعلاً في حياتهم.