"الإنسان أولًا".. منهج الإغاثة والإحسان موقف وسياسة لا تحيد عنها السعودية

فكل يوم تعكس المملكة سياستها الإنسانية القائمة على مبادئ مدّ يد العون والإغاثة، فالإدارة السياسية العليا تنتهج وتتبنّى قاعدة "المواطن أولًا"، حتى شاهدنا يوم أمس الفرح والابتسامة تُزيّن ملامح العائدين من السودان من السعوديين وغيرهم الذين عايشوا الأوضاع هناك، في السودان العزيز الذي يعيش هذه الأيام أسوأ ظروفه بين فرق عسكرية متناحرة مع تحرك سعودي عربي لجمع الشتات ووقف آلة الحرب والدمار.