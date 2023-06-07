مستشفى الولادة بنجران يستأصل ورمًا يزن كيلوجرامين من بطن سيدة

وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالة المريضة، اتضح وجود ورم ليفي بجدار الرحم، ويتطلب التدخل العلاجي اللازم حيث تم إجراء العملية، ونجح الأطباء في استئصال الورم الذي يتراوح مقاسه ما بين (15-16) سم بوزن 2 كيلوجرام، وقد تكللت بالنجاح، واستغرقت العملية خمس ساعات، وتلقت المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، ثم غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.