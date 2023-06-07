مستشفى الولادة بنجران يستأصل ورمًا يزن كيلوجرامين من بطن سيدة

نجح أطباء جراحة النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال بنجران في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 41 عامًا تعاني آلامًا مزمنة في البطن والتهابات متكررة أثرت على حالتها الصحية والعامة.
وأوضحت "صحة نجران" أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالة المريضة، اتضح وجود ورم ليفي بجدار الرحم، ويتطلب التدخل العلاجي اللازم حيث تم إجراء العملية، ونجح الأطباء في استئصال الورم الذي يتراوح مقاسه ما بين (15-16) سم بوزن 2 كيلوجرام، وقد تكللت بالنجاح، واستغرقت العملية خمس ساعات، وتلقت المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، ثم غادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.
يشار إلى أنه بلغ عدد العمليات 1236 عملية، منها 338 عملية لجراحة اليوم الواحد، فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 12442 فحصًا، وذلك خلال الربع الأول من العام 2023م.