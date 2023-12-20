لأول مرة بالمملكة.. تجربة حية للفيلة الآسيوية بمنطقة آسيا الصغرى في جدة

وتوفر منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، وتتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية في 12 منطقة ترفيهية تتضمنها ثماني دول أسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.