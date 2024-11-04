لماذا يلجأ السياسيون إلى الكوميديا في التواصل مع جماهيرهم

وأكمل بقوله: بالإضافة إلى تعزيز الشعبية، يتيح هذا النوع من الظهور الفرصة للسياسيين لتمرير رسائلهم بشكل غير تقليدي، من خلال الفكاهة والسخرية، مما قد يكون أكثر تأثيرًا من الخطابات السياسية التقليدية. وهنا، يمكن أن نرى كيف أن الفكاهة قد تصبح أداة قوية في الحملة الانتخابية، حيث تساعد على تركيز الانتباه على نقاط معينة، وربما حتى التقليل من شأن الانتقادات أو الهجمات من المنافسين.