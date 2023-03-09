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بغداد.. منتدى الإعلاميات العراقيات يُكرّم "خلود الدخيّل" ضمن أفضل 15 إعلامية عربية لعام 2023م

خلال الدورة الـ12 من المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية لجائزة أطوار بهجت
الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية خلود خالد الدخيّل
الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية خلود خالد الدخيّل
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كرَّم منتدى الإعلاميات العراقيات المقام في العاصمة بغداد؛ الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية "خلود خالد الدخيّل" ضمن أفضل 15 إعلامية عربية، خلال الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية لجائزة أطوار بهجت لعام 2023 المقام في جمهورية العراق، بحضور نخبة من وزراء الدولة والمسؤولين والسفراء العرب ونخبة من شخصيات سياسية وثقافية.

وقالت "الدخيّل": فخورة باختياري لأمثل المملكة في المنتدى ضمن أفضل 15 إعلامية، بحضور نخبة مميزة من الإعلاميات العربيات من أجل ترسيخ العلاقات الأخوية.

وأضافت: كل الشكر والامتنان لسفارة المملكة على المتابعة والرعاية، والشكر لمنظمي المنتدى الذي نأمل بأن يحقق توصياته من أجل تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي.

بغداد
منتدى الإعلاميات العراقيات
الإعلامية السعودية
خلود خالد الدخيّل

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