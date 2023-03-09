بغداد.. منتدى الإعلاميات العراقيات يُكرّم "خلود الدخيّل" ضمن أفضل 15 إعلامية عربية لعام 2023م

كرَّم منتدى الإعلاميات العراقيات المقام في العاصمة بغداد؛ الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية "خلود خالد الدخيّل" ضمن أفضل 15 إعلامية عربية، خلال الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية لجائزة أطوار بهجت لعام 2023 المقام في جمهورية العراق، بحضور نخبة من وزراء الدولة والمسؤولين والسفراء العرب ونخبة من شخصيات سياسية وثقافية.