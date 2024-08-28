تخصيص نصف مليون ريال لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدراسة الجامعية بالأحساء

وجه الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، جامعة الملك فيصل لتخصيص نصف مليون ريال لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدراسة في برامج الدبلوم المتوسط المهني عن بعد؛ حيث تبدأ الدراسة اعتبارًا من يوم غد الخميس 25-2-1446هـ الموافق 29-8-2024م.

وفي التفاصيل: ثمّن رئيسُ جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، توجيهَ محافظ الأحساء، وحرصه ومتابعته المستمرّة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيِّنًا أن الجامعة سعت إلى توفير الفرص المناسبة لطلبتها من الأشخاص ذوي الإعاقة للانتفاع ببرامجها وخدماتها وأنشطتها بما يحقّق تقدمهم الأكاديمي في ظلّ توفير البيئة المحفزة الملائمة.

وأشار "الدلامي" إلى أن الجامعة خصّصت نصف مليون ريال لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدراسة في برامج الدبلوم المتوسط المهني عن بعد، إلى جانب تخصيصها "113" مقعدًا للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج البكالوريوس في عدد من التخصصات النوعية.

وأكّد التزام جامعة الملك فيصل بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجميع طلابها، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدائم لتطوير برامج رعاية الطلبة ذوي الإعاقة، وتوفير كافة السبل لضمان حصولهم على فرص تعليمية متكافئة في ظلّ التعاون والشراكة الفاعلة بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والجامعة في مجال دمج وتمكين وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة الغالية.

ويأتي ذلك الإعلان في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري، والوفد المرافق له، والذي اطلع خلال زيارته على أبرز جهود الجامعة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة الجامعة.