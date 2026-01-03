بن جلبان يحصد بيرق "الرؤيا" بلون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويتصدر أول شوط باسمه

في إنجاز جديد ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، أعلنت لجان التحكيم اليوم السبت، برئاسة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين، فوز سعد بن محمد بن جلبان ببيرق شوط "الرؤيا" لون الوضح، بعد تفوقه على محمد بن فيصل أبو ثنين بنتيجة ٦ جولات مقابل ٥.