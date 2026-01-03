بن جلبان يحصد بيرق "الرؤيا" بلون الوضح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ويتصدر أول شوط باسمه

في إنجاز جديد ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، أعلنت لجان التحكيم اليوم السبت، برئاسة الشيخ خالد بن سعود بن حثلين، فوز سعد بن محمد بن جلبان ببيرق شوط "الرؤيا" لون الوضح، بعد تفوقه على محمد بن فيصل أبو ثنين بنتيجة ٦ جولات مقابل ٥.
ويُعد هذا الشوط أحد المستحدثات لهذا العام من قبل نادي الإبل، ويأتي باسم رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – مما أكسبه أهمية معنوية واقتصادية كبيرة، حيث ساهم في تحفيز الأسواق ودعم المنتجين والمستثمرين في قطاع الإبل.
وعبّر بن جلبان عن فخره وسعادته بالفوز، قائلاً: "أهدي هذا الإنجاز الكبير إلى سمو سيدي ولي العهد، ولجمهورنا وقبائل شهران وكل من ساندنا، وأخص بالشكر والدي الكريم، ومُنظِر المنقية محمد الصقور".
وأضاف: "المنافسة كانت قوية مع الأخ محمد أبو ثنين، والجميع فائز بهذا المهرجان العالمي الذي يعكس موروثنا العظيم".
كما وجّه شكره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، مشيدًا بدوره الكبير في تطوير المهرجان وقيادته الناجحة لمنظومة العمل.
وفي السياق ذاته، تواصل لجنة التحكيم في وقت لاحق اليوم، عروض الإبل في شوط شلفا ولي العهد بلون الوضح، وسط منافسة محتدمة بين نخبة من كبار الملاك الطامحين للفوز ببيرق الشوط.