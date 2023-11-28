مدرسة 259 الابتدائية تفعّل برنامج "صحتي في غذائي"

أقامت مدرسة 259 الابتدائية التابعة لمركز تعليم قرطبة بالعاصمة الرياض برنامجًا تثقيفيًّا تحت عنوان " صحتي في غذائي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر من عام 2023، والذي يأتي لرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بأهمية اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى أهمية تناول وجبة الإفطار، حيث جرى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مجموعة من الشركات الغذائية المتخصصة.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تثقيف الطالبات صحيًّا لتقويم السلوك الغذائي والذي يقود إلى رفع الوعي حول فوائد تناول الغذاء الصحي المتوازن والذي يسهم في تعزيز الصحة العامة، بالإضافة إلى تعليم الطالبات كيفية تناول وجبة صحية كاملة العناصر والابتعاد عن الوجبات السريعة عديمة الفائدة، حيث تمّ تقديم البرنامج لأكثر من 770 طالبة في المرحلة الابتدائية.
وأوضحت مديرة المدرسة الابتدائية 259 الأستاذة عقيلة العنزي أهمية التوعية والتثقيف للطالبات خصوصًا في المراحل العمرية المبكرة لغرس مثل هذه العادات الصحية في وقت مبكر، وذلك من منطلق أن العادات الغذائية تُبنى في الطفولة، ونظراً لأن الطلاب والطالبات في العمر الدراسي يمرون بأهم مراحل النمو في حياتهم، لذا من المهم توفير الغذاء المتوازن المتنوع الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو وإمداد أجسادهم بما يحتاجون من طاقة لاستذكار دروسهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة على أتم وجه.
كما أشارت مديرة المدرسة إلى تفعيل الإذاعة المدرسية في تحقيق أهداف البرنامج والتأكيد على الزميلات منسوبات المدرسة لتشجيع الطالبات على تناول الغذاء الصحي وتنمية ثقافتهم الصحية من خلال توعيتهم باختيار الغذاء المناسب بالكميات الصحيحة، لتعديل وتقويم سلوكهم الغذائي الصحي في حياتهم اليومية.
وأوضحت مسؤولة خدمات الطالبات بالمدرسة الأستاذه فوزية العنزي بأن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة مجدولة من البرامج التثقيفية في مدرسة 259 الابتدائية والتي تسير وفق خط زمني محدد طوال السنة، وذلك في سبيل تنمية ثقافة الطالبات عبر اتباع أساليب تفاعلية مشوقة تحظى باهتمامهن، إذ يقضي الأبناء ثلث يومهم في المدرسة.