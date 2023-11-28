مدرسة 259 الابتدائية تفعّل برنامج "صحتي في غذائي"

وأوضحت مديرة المدرسة الابتدائية 259 الأستاذة عقيلة العنزي أهمية التوعية والتثقيف للطالبات خصوصًا في المراحل العمرية المبكرة لغرس مثل هذه العادات الصحية في وقت مبكر، وذلك من منطلق أن العادات الغذائية تُبنى في الطفولة، ونظراً لأن الطلاب والطالبات في العمر الدراسي يمرون بأهم مراحل النمو في حياتهم، لذا من المهم توفير الغذاء المتوازن المتنوع الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو وإمداد أجسادهم بما يحتاجون من طاقة لاستذكار دروسهم وممارسة نشاطاتهم المختلفة على أتم وجه.