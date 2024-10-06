محمد العجلان: مسيرة تنموية تاريخية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز

رفع رجل الأعمال محمد العجلان، نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- والشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى العاشرة للبيعة.
وقال محمد العجلان: "إن الإنجازات التي شهدتها المملكة في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ليس لها مثيل في تاريخ هذه البلاد الطاهرة، وتُمَثل نقلةً نوعية في مسيرة التنمية الشاملة؛ في الوقت التي تحافظ فيه على ثوابت الوطن وقيمه ومبادئه الراسخة.
وأكد العجلان، أن كثرة المشاريع وتنوعها، يفتح الأبواب لتحقيق تنمية بشرية كبيرة، وتمكين للمرأة، وفتح آفاق متجددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ لتتقلص نِسَب البطالة لمستويات لم تُحَققها من قبل، إضافة لمنظومة إصلاح شاملة جعلت المملكة قبلة للاستثمار الأجنبي، مع دعم غير محدود للقطاع الخاص، وازدياد وتيرة السياحة؛ لتحقق مستهدفات الرؤية قبل موعدها، لتسير المملكة نحو التنويع المتوسع لمصادر الاقتصاد.
وأشاد "العجلان" بما اتخذته المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، من تطوير للبنية التحتية، وبناء مدن ومشاريع ذكية، في مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين وأمالا وتروجينا، ومبادرة "السعودية الخضراء"، إضافة إلى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية، إلى جانب إلى المشاريع الثقافية التي تحافظ على الهوية الوطنية.
وفي ختام تصريحه، قال محمد العجلان: "إن المملكة تعيش عصرًا زاهرًا في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، انعكس على حياة الإنسان اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا وصحيًّا ورياضيًّا؛ مما يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة للبلاد".