محمد العجلان: مسيرة تنموية تاريخية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وأكد العجلان، أن كثرة المشاريع وتنوعها، يفتح الأبواب لتحقيق تنمية بشرية كبيرة، وتمكين للمرأة، وفتح آفاق متجددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ لتتقلص نِسَب البطالة لمستويات لم تُحَققها من قبل، إضافة لمنظومة إصلاح شاملة جعلت المملكة قبلة للاستثمار الأجنبي، مع دعم غير محدود للقطاع الخاص، وازدياد وتيرة السياحة؛ لتحقق مستهدفات الرؤية قبل موعدها، لتسير المملكة نحو التنويع المتوسع لمصادر الاقتصاد.