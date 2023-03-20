برعاية خادم الحرمين.. تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الـ45

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة، نوه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، داعيًا الله -جل في علاه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. ورحَّب بالأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والحضور.