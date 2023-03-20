برعاية خادم الحرمين.. تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الـ45

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.
وعند وصوله لمقر الحفل كان في استقباله الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية، ثم عُزف السلام الملكي.
وفي الحفل المعد بتلك المناسبة ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة، نوه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، داعيًا الله -جل في علاه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. ورحَّب بالأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والحضور.
بعد ذلك قدَّم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، الدكتور عبدالعزيز السبيل، الفائزين بفروع الجائزة.
وقد مُنحت جائزة خدمة الإسلام بالاشتراك للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية.
ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية جائزة اللغة العربية والأدب.
أما جائزة الطب فمُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة سارة كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد سلَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الجوائز للفائزين مهنئًا إياهم بهذا الإنجاز.