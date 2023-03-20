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برعاية خادم الحرمين.. تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الـ45

جائزة خدمة الإسلام مُنحت لـ"تشوي يونج كيل" و"الزعابي"
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ
واس
واس

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين في دورتها الخامسة والأربعين لعام 2023.

وعند وصوله لمقر الحفل كان في استقباله الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية، ثم عُزف السلام الملكي.

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة ألقى الأمير تركي الفيصل كلمة، نوه فيها بذكرى الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، داعيًا الله -جل في علاه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. ورحَّب بالأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والحضور.

بعد ذلك قدَّم الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، الدكتور عبدالعزيز السبيل، الفائزين بفروع الجائزة.

وقد مُنحت جائزة خدمة الإسلام بالاشتراك للأستاذ الدكتور تشوي يونج كيل - حامد كوري الجنسية، ويشاركه في الجائزة من الإمارات فضيلة الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابي، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية.

يتسلم البروفيسور تشوي يونج كيل-حامد جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2023
يتسلم البروفيسور تشوي يونج كيل-حامد جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2023

ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأستاذ الدكتور روبرت هيلينبراند من مملكة بريطانيا، بينما مُنح الأستاذ الدكتور عبدالفتاح كيليطو من المملكة المغربية جائزة اللغة العربية والأدب.

يتسلم البروفيسور روبرت هيلينبراند جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية 2023 وموضوعها العمارة الإسلامية
يتسلم البروفيسور روبرت هيلينبراند جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية 2023 وموضوعها العمارة الإسلامية

أما جائزة الطب فمُنحت بالاشتراك للأستاذ الدكتور دان هون بوروك من الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة سارة كاثرين غيلبيرت من مملكة بريطانيا، فيما فاز بجائزة العلوم الأستاذة الدكتورة جاكي يي-رو ينغ، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور تشاد ألكساندر ميركن من الولايات المتحدة الأمريكية.

يتسلم البروفيسور دان هون بوروك جائزة الملك فيصل للطب 2023 وموضوعها الأوبئة وتطوير اللقاحات
يتسلم البروفيسور دان هون بوروك جائزة الملك فيصل للطب 2023 وموضوعها الأوبئة وتطوير اللقاحات

وقد سلَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الجوائز للفائزين مهنئًا إياهم بهذا الإنجاز.

يتسلم الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابيجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2023
يتسلم الشيخ ناصر بن عبدالله الزعابيجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2023
يتسلم البروفيسور عبدالفتاح كيليطو جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب 2023 وموضوعها السرد العربي القديم والنظريات الحديثة
يتسلم البروفيسور عبدالفتاح كيليطو جائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب 2023 وموضوعها السرد العربي القديم والنظريات الحديثة
يتسلم البروفيسور تشاد ألكساندر ميركن جائزة الملك فيصل للعلوم 2023 وموضوعها الكيمياء
يتسلم البروفيسور تشاد ألكساندر ميركن جائزة الملك فيصل للعلوم 2023 وموضوعها الكيمياء
تتسلم البروفيسورة جاكي يي-رو ينغ جائزة الملك فيصل للعلوم 2023 وموضوعها الكيمياء
تتسلم البروفيسورة جاكي يي-رو ينغ جائزة الملك فيصل للعلوم 2023 وموضوعها الكيمياء
تتسلم البروفيسورة ساره كاثرين غيلبيرت جائزة الملك فيصل للطب 2023 وموضوعها الأوبئة وتطوير اللقاحات
تتسلم البروفيسورة ساره كاثرين غيلبيرت جائزة الملك فيصل للطب 2023 وموضوعها الأوبئة وتطوير اللقاحات
خادم الحرمين الشريفين
جائزة الملك فيصل العالمية
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أمير الرياض
الأمير فيصل بن بندر

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